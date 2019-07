Calciomercato, Dego. Si riparte da Bagnasco. Il primo acquisto è Nicolò Guastamacchia

Anche il Dego ha iniziato a tracciare le prime linee guida in vista della stagione 2019/2020. Com'era nell'aria si riparte da mister Mir co Bagnasco , ma per il direttore sportivo Gianluca Bernasconi c'è anche l'occasione di annunciare il primo acquisto:

Una bella novità per nostro pubblico potrebbe essere la probabile installazione della nuova gradinata, per la quale ringraziamo sentitamente l'amministrazione comunale appena insediatasi che si sta dimostrando molto presente ed attiva nei confronti di chi fa opere di aggregazione per il paese e soprattutto per i giovani"