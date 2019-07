La storia dell'Albenga Calcio rivive grazie a Gabriele Patrucco: ecco il libro "Albenga Calcio, una passione di padre in figlio"

La storia dell'Albenga Calcio, dagli albori al giorno d'oggi, tramandata in un libro elaborato non solo con freddi numeri, ma anche e soprattutto con il grande amore dell'autore per la compagine bianconera. Questo e altro sarà possibile trovarlo nelle quasi 400 pagine di "Albenga Calcio, una passione di padre in figlio", firmate dalla bandiera del club ingauno Gabriele Patrucco, che verranno presentate domani (sabato 6 luglio) alle 18 proprio ad Albenga presso il Chiostro Ester Siccardi in viale Martiri della Libertà.

Ai microfoni di Svsport, alla vigilia della presentazione ufficiale dell'opera, l'autore ha svelato come è nata l'idea di scrivere quella che si può considerare come una vera e propria enciclopedia del club:

"È un qualcosa che ho avuto nella testa e nel cuore da sempre - ha spiegato Patrucco - è il lavoro di uno che ne ha sempre voluto sapere di più e che si è sempre chiesto se esistessero dei libri sulla storia dell'Albenga. La risposta è no e pertanto mi sono detto: se non lo fa nessuno, lo faccio io. E così è iniziata la raccolta di tabellini, informazioni e altro che alla fine hanno portato alla creazione di un libro nato dall'amore incondizionato che provo verso questa squadra".

"La mia prima volta al Riva fu nella stagione '97-'98, quando l'Albenga vinse la Promozione approdando in Eccellenza - ha inoltre raccontato il giocatore e dirigente ingauno - per me fu come essere a Wembley: quel pienone di gente sugli spalti e il loro tifo mi hanno sconvolto trasmettendomi una passione unica. Guardando le foto degli anni d'oro, inoltre, ho deciso di provare a conoscere i vari protagonisti del passato e per farlo ho girato tutta Liguria allacciando rapporti a livello umano veramente spettacolari. Ho conosciuto persone che solamente sentendo parlare dell'Albenga si sono commosse ed è grazie a loro che ho trovato la forza per completare un lavoro nel quale di certo non sono mancati i momenti difficoltà".

In attesa di ulteriori sviluppi relativi a quelli che potrebbero essere i nuovi scenari societari che si stanno delineando con l'approdo allo stadio "Riva" della famiglia Colla, per i tifosi e gli appassionati dell'Albenga Calcio quello di domani è dunque un appuntamento con la storia da non perdere.