Motori. Sorpresa a Cairo Montenotte, Valtteri Bottas ha visitato la cittadina valbormidese

Hanno sgranato gli occhi i numerosi appassionati di motori che ieri pomeriggio hanno riconosciuto Valtteri Bottas aggirarsi per il centro di Cairo Montenotte.

Il pilota della Mercedes, secondo nel mondiale alle spalle di Lewis Hamilton, si è concesso un gelato e un rapido tour per la cittadina valbormidese prima di risalire in macchina, probabilmente diretto verso il Principato di Monaco.

Per la maggior parte dei piloti di Formula 1 si sta per tornare al lavoro dopo l'entusiasmante Gran Premio d'Austria, vinto da Max Verstappen, in attesa dell'appuntamento del 14 luglio con il Gp di Gran Bretagna, a Silverstone.