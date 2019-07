Calcio, Albenga. Prima uscita pubblica per la famiglia Colla: "L'auspicio è di essere all'altezza di questa grande piazza" (VIDEO)

Sono giornate senza dubbio non banali quelle che sta vivendo l'Albenga calcistica. L'approdo della famiglia Colla alla guida della società ingauna è ormai ad un passo tanto che quest'oggi, in occasione della presentazione del libro "Albenga Calcio, una passione di padre in figlio" firmato dalla bandiera del club Gabriele Patrucco, proprio Gian Piero Colla e la moglie Claudia Fantino (accompagnati dal dg Andrea Mei) hanno presenziato, presentandosi di fatto al numeroso pubblico presente al Chiostro Ester Siccardi di Albenga.

"Tra qualche giorno sarà ufficializzato l'ingresso della nostra famiglia su questa piazza - ha dichiarato Gian Piero Colla - l'amministrazione comunale con lo stadio ha fatto un grosso investimento, noi siamo pronti a continuare a investire. Vogliamo veramente fare qualcosa di importante con l'Albenga Calcio"