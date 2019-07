Calciomercato. Il Ceriale mette a segno un altro colpo di qualità, è fatta per Alessandro Badoino

Il comunicato ufficiale.

Continua il lavoro di ristrutturazione della rosa biancoblu che oggi si va ad integrare ulteriormente con l’ufficializzazione del centrocampista Alessandro Badoino. Classe 1988, esordisce in prima squadra vestendo i colori dell’Albenga, ma matura calcisticamente militando nel Finale, Ceriale e Andora.

Con Pietra Ligure e Albenga nuovamente prova l’ebrezza dell’Eccellenza dove diventa una colonna portante della regia. Il DS Degola ce lo ha così descritto: “Un giocatore stimato e voluto dalla società per suo approccio “vecchio stampo”: ha quella grinta e quell’atteggiamento in campo che personalmente cerco in un giocatore. Serio e preciso anche in allenamento, ha ottenuto grandi risultati in carriera proprio grazie all’umiltà e al suo modo di approcciarsi. Sono certo che potrà darci una grossa mano perché è un calciatore affidabile ed un amico”. “

Nuove avventure sono sinonimo di nuovi stimoli. Sono contento di tornare in una società come il Ceriale che ha dimostrato di essere una delle più solide del comprensorio. Come diceva un mio vecchio mister: “Il campo è un vecchio spione” quindi non mi sto a dilungare troppo in dichiarazioni sbilanciandomi su obiettivi o altro, ci riaggiorniamo a Maggio”. Tutti noi siamo contenti di riabbracciare il buon vecchio Bado e siamo sicuro che non ci deluderà (dentro e fuori dal campo)