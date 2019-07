Calciomercato. E' fatta per il ritorno di Lele Landi all'Olimpia Carcarese

"Torno in un ambiente dove mi sono sentito a casa e dove conservo ottimi ricordi.

Ho tantissima voglia di rimettermi in gioco, sono a disposizione del mister con il quale ho un ottimo rapporto.

"Siamo felicissimi di poter riaccogliere Lele tra le nostre fila - ha replicato il ds Edoardo Gandolfo - il quale ci ha tutti piacevolmente colpiti per la sua voglia di Carcarese e per il suo travolgente entusiasmo nel rituffarsi in questa realtà.