Il comunicato ufficiale:

L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 é lieta di comunicare l'acquisto del difensore Erri Praino proveniente dall'Albenga. Erri é un gradito ritorno nella nostra squadra avendo già militato coi nostri colori nella stagione 2015-16. Difensore esperto e concreto nonostante i suoi soli 28 anni, può vantare esperienze in serie C con le maglie di Savona e Renate, serie D con la Lavagnese, e Eccellenza. Augurandogli buona fortuna gli diamo un caloroso bentornato in squadra.