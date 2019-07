Il Ceriale piazza un nuovo colpo: arriva il jolly Stefano Caredda

Nel suo curriculum sportivo annovera un'esperienza in Lega Pro con la Pro Vercelli e in Serie D con Savona, Vado, Casale, Calangianus, Borgomanero e Sant'Elia. Gli ultimi anni li ha passati ad Albenga in Eccellenza guidando anche come allenatore la squadra durante gli ultimi play out.

Caredda è un atleta molto stimato da Mister Biolzi che lo reputa un acquisto fondamentale di questo mercato estivo.