Tornei Estivi. Questa sera si torna in campo alla 3° Savona Cup

Dopo il giorno di riposo torna questa sera la 3° Savona Cup. Nel girone A gli EBM Sport proveranno a chiudere il girone a punteggio pieno, mentre allo Schalke 0 Fiato servirà solo una vittoria per sperare nella qualificazione. Nel gruppo B i Los Galacticos e I Talla Boys guidano la classifica, chi vince passa il turno, chi perde dovrà attendere l’ultima gara del raggruppamento per conoscere il proprio destino. Infine Vecchie Glorie e Savona Gomme recupereranno la seconda giornata del girone C. Programma ricco questa sera, ecco gli orari:

Ore 20.50: EBM SPORT - SCHALKE 0 FIATO

Ore 21.40: LOS GALÁCTICOS - I TALLA BOYS

Ore 22.30: VECCHIE GLORIE - SV GOMME

CLASSIFICA GIRONE A

EBM SPORT 6 (già qualificati)

BAGNI AURORA FC 3

SUSHI HOUSE FC 1

SCHALKE 0 FIATO 1

CLASSIFICA GIRONE B

LOS GALACTICOS 4

I TALLA BOYS 4

BAR CENTRO NAUTICO VADESE 1

BIRRAREAL 1

CLASSIFICA GIRONE C

SHANTI’S BARBER 4

VECCHIE GLORIE 3 (una partita in meno)

SAVONA GOMME 1 (una partita in meno)

LORD NELSON 0

CLASSIFICA GIRONE D

VECCHIA SAVONA 1880 6 (già qualificata)

DITTA RE.CO.RI 6 (già qualificata)

HOODBOYS 0

ROCCA UNITE 0