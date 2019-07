Calcio, Albenga. Il Sindaco Tomatis a il benvenuto alla famiglia Colla: "Abbiamo avuto il merito di essere attrattivi"

Sabato pomeriggio alla presentazione del libro curato da Gabriele Patrucco "Albenga Calcio, una passione di padre in figlio", era presente anche il neo sindaco, Riccardo Tomatis.

L'occasione è stata utile per dare il benvenuto alla famiglia Colla, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe.

"I miei ricordi dell'Albenga nascono davvero dall'infanzia e provo sentimenti davvero forti per questa maglia e per lo stadio Annibale Riva. Ci fa piacere che vi sia l'interessamento di imprenditori di alto profilo, ma credo che tutto ciò non sia casuale. A livello amministrativo abbiamo sempre spinto nella promozione dello sport e delle sue strutture, permettendo così all'Albenga e alla città di Albenga di poter essere attrattiva. Questo è un piccolo merito che sentiamo di poterci prendere".