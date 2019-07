Calcio, Priamar: i giovani Lleshi e Svietkin passano alla Virtus Entella e alla Sampdoria

Il comunicato ufficiale:

La scuola calcio US PRIAMAR 1942 LIGURIA comunica con grande soddisfazione che nella prossima stagione il giovane Arber Lleshi, leva 2009, sarà tesserato da VIRTUS ENTELLA e che Thomas Svietkin (fino a giugno 2018 nella Società rossoblu di Savona) passerà ad UC SAMPDORIA. “Siamo sicuri che Arber e Thomas si faranno valere anche nel mondo professionistico” dichiara Alessio Bresci, responsabile tecnico della Scuola Calcio US PRIAMAR 1942 LIGURIA, “e proseguiamo con motivazione ed entusiasmo nel nostro progetto sportivo per dare la possibilità a tutti i nostri ragazzi di divertirsi giocando a calcio”.