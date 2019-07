Calciomercato. L'Olimpia Carcarese preme ulteriormente sull'accelleratore: ufficializzati Canaparo e Luca Marini

E' un'Olimpia Carcarese che non vuole lasciare nulla al caso per la prossima stagione sportiva e, dopo gli arrivi di Spozio e Landi, ha concluso altre due operazioni di alto profilo come Luca Canaparo e Luca Marini.

"Sono felice di tornare nella squadra da dove tutto è iniziato - ha spiegato Canaparo - e di rigiocare con tutti i miei amici di sempre, che dopo tanti anni ed esperienze calcistiche diverse ritrovo in biancorosso quest'anno.

Speriamo con sudore e sacrificio di riportare tutti insieme la Carcarese dove merita. Non vedo l'ora di iniziare!"

Gli fa eco Luca Marini.

"Sono molto contento di essere entrato a far parte di questa famiglia e di questo progetto.

La nuova dirigenza ha fatto un lavoro straordinario formando una rosa competitiva con giocatori di grosso calibro.

Oltre a questo, il senso di appartenenza che noi sentiamo fortemente, essendo tutti abitanti di Carcare, mi e ci spingerà a dare il massimo per questi colori".

Trapela anche soddisfazione nelle parole del ds Gandolfo, per la doppia operazione conclusa.

"Sono molto orgoglioso di poter annunciare il ritorno di altri 2 Carcaresi doc.

Quando col mister Alloisio abbiamo pensato ad un giocatore da portarci in battaglia sportiva su campi difficili, il nome di Luca Marini è venuto subito super spontaneo a entrambi. Siamo certi che si potrà completare benissimo con i nostri altri difensori.

Luca Canaparo invece è un piccolo grande talento del calcio Valbormidese. Credo fortemente che tornando a giocare con un gruppo di ragazzi coi quali ha scritto un pezzetto di storia del settore giovanile biancorosso, possa trovare quelle motivazioni che lo spingeranno a fare ancora meglio che in passato.

Bentornato a entrambi nella famiglia biancorossa!"