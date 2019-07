Calcio, Albenga. Entro 24 ore sarà ufficializzato il nuovo allenatore

Ancora poche ore e il nome del nuovo allenatore dell'Albenga dovrebbe essere ufficializzato.

Nel corso del fine settimana la presidentessa Claudia Fantino Colla, il dg Mei, Mimmo Nuzzo ed Emiliano Vaccari hanno lavorato per selezionare i giusti profili, in attesa della decisione che, al netto di voci incontrollate circolate negli ultimi giorni, sarà presa nella giornata odierna, al massimo nella mattinata di domani.

Non resta quindi che attendere la fumata bianca, in attesa dell'ultima analisi dei profili presi in considerazione.

La costruzione della squadra dovrebbe altresì assumere una forte accelerata dalla giornata di domani, quanto il patron Gian Piero Colla tornerà pienamente operativo dopo il rientro in Italia.