Calcio, Andora. Ecco i tre supercolpi dal cuore biancoblu. Ufficiali i ritorni di Scaglione, Grande e Garassino

Si tratta di un vero e proprio ritorno a “casa” per tre colonne della storia andorese, una scelta di cuore e di attaccamento alle proprie radici, che va a combinarsi con l’ambizione del nascente progetto.

Tutta la società esprime grande orgoglio per questi rientri: il valore dei ragazzi è ben noto, rappresentano un grosso passo in avanti per tutto il gruppo.