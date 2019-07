Calcio, Savona. E' il giorno clou, oggi il faccia a faccia decisivo tra Cavaliere e il gruppo Patrassi

Ci siamo, dopo giorni di attese e di mezze indiscrezioni, nella giornata odierna dovrebbe chiudersi definitivamente, in un senso o nell'altro, la trattativa tra il gruppo capitanato da Roberto Patrassi e il Savona.

L'appuntamento è previsto in mattinata nella città della Torretta, per l'ultima analisi dei conti e, con tutta probabilità, anche per la possibile proposta di acquisto.

la situazione dei debiti pregressi potrebbe risultare lo scoglio più difficile da superare, con il tempo che scorre rapido e inesorabile verso gli ultimi termini utili per iscrivere la squadra e la preparazione del ritiro precampionato.

In sintesi, il tempo per giocare a carte coperte è davvero finito.