Calcio. Savona, ancora ventiquattro ore per conoscere il futuro societario del club biancoblù

Giornata cruciale per il futuro societario del Savona. È in corso, da pochi minuti, il summit decisivo tra il presidente Cavaliere e la cordata milanese intenzionata a rilevare le quote di maggioranza

Si chiude quindi l'incontro odierno, decisive le prossime 24 ore come ribadito dal gruppo milanese

Aggiornamento ore 13.21. Silenzio totale per il presidente Cavaliere: "No comment, non possiamo dire nulla"

Aggiornamento ore 13.15. Ancora all'interno dello studio commercialistico i vertici societari savonesi insieme ad un paio di esponenti del gruppo lombardo

Aggiornamento ore 12.16. SONO USCITI IL DOTTOR PATRASSI E L'AVVOCATO SERGI: "Ventiquattro ore di riflessione per tutti, di più non possiamo dire"

Aggiornamento ore 11.48: non filtrano al momento indiscrezioni, è ancora in corso l'incontro tra le parti

Aggiornamento ore 11.23: giunti all'appuntamento anche gli esponenti del gruppo milanese guidato da Roberto Patrassi

Aggiornamento ore 11.00: arrivati il presidente Cavaliere, il dg Sciutto e il consigliere Mantelli. Atteso a breve l'arrivo dei milanesi