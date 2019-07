Calciomercato. Triplo innesto per il Mallare, il tecnico Ghione potrà contare su Briano, Di Mare e Siri.

Chiude il mercato con tre colpi importanti il Mallare, pronto a consegnare a mister Ghione tre rinforzi di qualità. Per la difesa è stato concluso positivamente il tesseramento di Edoardo Briano, mentre a garantire fosforo sulla linea mediana ci sarà Gaetano Di Mare. Per rimpinguare infine la linea offensiva è stato prescelto Samuel Siri.

"Con questi tre acquisti riteniamo il mercato chiuso- dichiara la dirigenza dei lupi - salvo occasioni. Verrà comunicata successivamente la rosa completa con tutti i confermati della scorsa stagione. Riteniamo che questi sei innesti possano consentire a una rosa già molto competitiva come quella dello scorso anno di fare un ulteriore salto di qualità per poter lottare fino alla fine alle posizioni di vertice con una guida esperta come quella di mister Ghione".