Grande staffetta femminile Arcobaleno: 3.52.28 in solitaria ad Alba

Siamo ormai prossimi alla 31a edizione del Meeting Arcobaleno e… gli Arcobaleni scladano i motori!





Nei giorni scorsi Meeting a Fossano e ad Imperia.

In terra piemontese Marco Zumino migliora nettamente il suo personale e si porta a 49.30 sui 400, performance tra le migliori di categoria a livello nazionale. Anche Paolo Giacobbe fa il PB: 51.15. Bene anche Debora Nemin 2° sui 100 corsi in 12.40.

Ad Imperia vittoria per Gioele Buzzanca nel disco con un buon lancio a 44.16. Nick Saettone è 4° nell’asta con 3.50.





Campionati Italiani Master a Campi Bisenzio: l’eterno ragazzino Roberto Fazio (alias Freccia) scaglia il giavellotto a 42.28, misura valida per una meritatissima medaglia d’argento.





Nel frattempo Stefania Biscuola fa chilometri in auto ma non delude in pista: al Meeting Internazionale di Trieste raccoglie un prezioso secondo posto sugli 800 correndo in 2.07.73.





Ed arriviamo all’exploit di poche ore fa ad Alba. Formazione schierata con Ilaria Accame, Marella Toblini, Erika Raseni e Stefania Biscuola.

Per una staffetta 4x400 a caccia del minimo per i campionati italiani assoluti.

Gara purtroppo in solitaria ma le giovani Ilaria Accame e Marella Toblini lanciano la prova su ritmi notevoli. 3° frazione per Erika Raseni che corre su ritmi da primato personale. Finish della capitana Stefania Biscuola e risultatone. Minimo per gli Assoluti conquistato con larghissimo margine e crono di tutto rispetto. Il 3.52.28 realizzato è nuovo primato provinciale assoluto.

A Bressanone a fine luglio si può fare ancora meglio!