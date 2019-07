CALCIO, ALBENGA. UFFICIALE, IL TECNICO PRESCELTO PER LA PANCHINA BIANCONERA E' MATTEO SOLARI

E' stata una tabella di marcia rispettata a pieno quella dell'Albenga , in merito alla nomina del nuovo allenatore .

Come annunciato dalla società, ieri sera è arrivata la firma del tecnico che guiderà la Prima Squadra nella prossima stagione. A sorpresa il nome prescelto è quello di Matteo Solari, nelle ultime due stagioni alla Cairese .

Il nome di Solari è iniziato a circolare con insistenza nella mattinata di ieri, ma solo nella tarda serata è arrivata l'ufficialità in merito al nome del primo allenatore dell'Albenga sotto le insegne della famiglia Colla.

