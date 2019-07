Calcio, Cairese. Si pensa a Beppe Maisano per il dopo Solari

La notizia del passaggio di Matteo Solari all'Albenga ha inevitabilmente creato delle problematiche non indifferenti al club gialloblu, costretto alla scadenza della prima decade di luglio a trovare in fretta e furia un nuovo tecnico a cui affidare la squadra.

Una scelta di esperienza sembra essere la più plausibile in queste ore, motivo per il cui il nome più gettonato risulta essere quello di Beppe Maisano, ex tecnico tra le altre di Arenzano e Genova Calcio.

Possibili sviluppi potrebbero arrivare in giornata.