Calcio, trattativa Savona - Patrassi. TROVATO L'ACCORDO TRA LE PARTI, ora bisogna mettere nero su bianco

AGGIORNAMENTO ORE 15:05: da quanto filtra dalla società biancoblu l'accordo relativo agli ultimi dettagli sulla cessione del Savona sarebbe stato trovato. Si va verso il passaggio del club alla cordata milanese di Roberto Patrassi. Al momento è importante sottolineare però come non sia stato stipulato ancora nessun contratto preliminare, ma le parti sembrano finalmente aver trovato il giusto compromesso, in attesa della stipula formale del passaggio di proprietà.

ORE 13:30 LE 24 ore che si erano dati nella tarda mattinata di ieri il Savona e la cordata di Roberto Patrassi, per discutere sull'effettiva cessione del pacchetto azionario di maggioranza del sodalizio biancoblu, sono di fatto scadute.

Da quanto è filtrato nel corso degli ultimi minuti, la mattinata sarebbe trascorsa con numerose mail intercorse tra le parti, atte a stabilire gli ultimi dettagli dell'operazione.

il tempo scorre, tra limature e rilanci da una parte e dall'altra, in attesa di conoscere quale colore avrà la "fumata" finale, attesa a questo punto entro la serata.