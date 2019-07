Torneo Estivi. Ultimati i gironi, Vecchie Glorie e Shanti's Barber conquistano la qualificazione nel gruppo C

Si sono completate anche le ultime sfide dei gironi di qualificazione della 3° Savona Cup. A gioire nel girone C sono Vecchie Glorie e Shanti's Barber che con il pareggio accedono a braccetto nei quarti di finale. Nella da fare per il Savona Gomme di Molinaro, che abbandona la competizione per un solo punto. Nel gruppo B invece possono festeggiare I Talla Boys dal divano, visto che a spuntarla sono il Bar Centro Nautico Vadese, che però ha lo scontro diretto a sfavore contro gli orange.

GIRONE C