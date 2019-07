Pallapugno: trofeo Coni finale regionale, vince la Fortezza Savona

La Fortezza Savona allenata da Daniele Bertolotto ha staccato il pass per la finale nazionale del Trofeo Coni di pallapugno leggera , manifestazione che si terrà, quest’anno, in Calabria, a Crotone- Isola di Capo Rizzuto. La compagine biancorossa, composta da Davide Sicco, Sebastiano Birello, Lara Maffei, Nathalia Di Curzio, Francesco Dotta e Madeleine Di Curzio, ha superato nella finale regionale, disputata al Palazzetto di Murialdo, la Polisportiva Murialdo guidata da Michele Franco che ha schierato Edoardo Franco, Gioele Barberis, Camilla Franco, Matilda Frontari e Greta Righello. L’incontro, al meglio dei cinque set, ha visto la Fortezza imporsi per 3-2. Afferma l’allenatore Daniele Bertolotto, ormai un veterano del Trofeo Coni (sempre presente dal 2014) e l’anima della pallapugno nella provincia di Savona: “Andremo in Calabria a rappresentare la Liguria con l’intenzione di portare a casa una medaglia”. Dal 2014 la Liguria ha conquistato alle fasi nazionali del Trofeo Coni, due ori e due argenti, mentre lo scorso anno è giunta quinta. Alla manifestazione ha presenziato il presidente provinciale della Fipap Savona e delegato del Coni Point Savona, Roberto Pizzorno e Flavio Dotta ex giocatore di serie A e attuale direttore tecnico della Robino Trattori Santo Stefano Belbo.