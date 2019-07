Calcio, Promozione. Il Legino amplia il reparto offensivo, arriva Luca Scarfò

Il Legino mette a segno un altro colpo sul fronte offensivo, ad indossare la maglia verdeblù nella prossima stagione sarà Luca Scarfò. Il talentuoso esterno, nelle ultime stagioni tra le fila dello Speranza, approda alla corte di mister Girgenti con tanto entusiasmo:

“Sono molto felice per questa mia nuova avventura” – esordisce Scarfo’ – “Non appena ho ricevuto la chiamata non ho esitato un momento ad accettare. Ritrovo amici come Salis e Romeo e questo non può che far altro che ampliare il mio entusiasmo. Sarà un campionato molto duro, ma noi lavoreremo sempre al massimo, non vedo l’ora di ricominciare. Ci tengo particolarmente a ringraziare lo Speranza per queste due stagioni insieme, in particolar modo il Presidente Bruzzone per la grande stima nei miei confronti e per il supporto in qualsiasi situazione.”