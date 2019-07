Calciomercato. Il Vado cala l'asso in difesa, ufficializzato l'ingaggio di Luigi Castaldo

Cresciuto nella giovanili del Siena, il neo difensore rossoblù, classe 1990, nelle ultime due stagioni ha militato nella Sanremese. In precedenza, invece, aveva vestito le maglie di Argentina, Olympia Agnonese, Sangiovannese e Celano in Serie D, e quelle di Borgo a Buggiano, Giacomense e Viareggio in Serie C.

