Calciomercato. La Sampdoria tessera il portiere alassino Nicolò Vaccarezza

"Siamo molto orgogliosi - esordisce il dg della Baia Alassio, Gerry Gerundo - e felici per il ragazzo che sta mostrando tutto il proprio valore e gli auguriamo il meglio per il suo futuro , lavorando come sta facendo per arrivare li dove merita. Tutta la Baia gli porge gli auguri più sinceri per questa nuova avventura e di arrivare piùin alto possibile , forza Nicolò tutta la Baia Alassio e la fannoil tifo per te!"