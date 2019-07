Tornei Estivi. Tante emozioni ai quarti di finale della 3° Savona Cup

Una serata rovente quella di ieri al campo "C. Rondoni" di Via delle Trincee, giocata sotto una folta cornice di pubblico. Alla 3° Savona Cup sono andati in scena i quarti di finale, che hanno decretato i quattro magic team che si contenderanno il titolo 2019. Nella prima sfida i campioni in carica dei Los Galacticos superano i Bagni Aurora FC, bravi a non arrendersi fino alla fine. Si fermano a tre le strisce positive di EBM Sport e Ditta RE.CO.RI, superati rispettivamente da I Talla Boys e Shanti's Barber. Infine l'ultima squadra qualificata è quella delle Vecchie Glorie, che ha superato di misura la Vecchia Savona 1880.

LOS GALACTICOS - BAGNI AURORA FC: 5 - 2

Marcatori: 3 Salis, Core, Doffo (Galácticos) - 2 Odenato (Aurora)

Ammoniti: Besio, Odenato (Aurora).