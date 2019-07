Muay Thai. Chiara Vincis fa brillare il proprio talento anche a Bologna

Grande prestazione dell'atleta savonese Chiara Vincis, impegnata giovedì sera in un match a Noceto (Parma) di Muay Thai a gomiti scoperti e senza protezioni.

Chi conosce queste discipline sa che con queste caratteristiche è concesso colpire oltre che con ai pugni e i calci anche con il ginocchio e il gomito: parametri che elevano lo spettacolo, ma al contempo anche il pericolo.

Chiara non ha deluso i suoi fans che da Savona sono venuti a Parma a sostenerla.

Ad affrontare Chiara una valorosa Carlotta De Checchi di Bologna, pronta a condurre un match stupendo cercando di guadagnare la vittoria fino a l’ultimo secondo, mettendo spesso Chiara in difficoltà. La Vincis ha trionfato con la differenza di due giudici a favore e uno a favore di Carlotta.

"Sono molto felice per le prestazioni di Chiara - ha spiegato il Maestro Andrea Scaramozzino - che oltre a combattere contro una fortissima avversaria in condizioni di forma non ottimali, ha dovuto affrontare una contendente di diversa fisicità.

Valutati tutti questi aspetti non posso che essere contento del risultato. Troverete Chiara e tutta la Asd Kick Boxing Savate Savona l’ultimo giovedì di luglio presso la notte bianca dalle 19.00 in poi di fronte a BF ceramiche in via Luigi Corsi, portate i vostri bambini e adulti a conoscerci con la speranza di avervi poi come atleti ai nostri corsi di settembre".