Calcio. Il Pietra Ligure annuncia il nuovo Responsabile del Settore Giovanie, è Simone Mariani

L'A.S.D. Pietra Ligure comunica di aver affidato l'incarico di Responsabile del Settore Giovanile a Simone Mariani in sostituzione di Simone Rattalino che ringraziamo per l'ottimo lavoro svolto e al quale auguriamo buona fortuna nella sua prossima avventura alla guida del Borgio.

L'Avvocato Mariani oltre a vantare diverse esperienze come allenatore nelle giovanili e in alcune prime squadre della zona (Finale, Vado, Celle, Legino e Sestrese) è un noto esponente dell'A.I.A.C. in qualità di consigliere provinciale e soprattutto come Presidente del Collegio Nazionale, inoltre come componente effettivo della F.I.G.C. nazionale nella Commissione Studio Profili di Rischio nel Calcio ha partecipato alla stesura delle competenze delle Serie A, B e C.

Orgogliosi di averlo con noi gli diamo il benvenuto nella nostra società augurandogli buon lavoro.