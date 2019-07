Calcio, Savona. Roberto Patrassi è al Bacigalupo, in arrivo le firme per il passaggio societario (LIVE)

Dopo un giorno di quiete apparente, a seguito dell'accordo trovato tra la dirigenza del Savona Calcio e la cordata milanese guidata da Roberto Patrassi, sembra essere arrivato il momento tanto atteso dalla tifoseria biancoblu.

Patrassi ha infatti varcato la soglia del Bacigalupo per porre le prime firme relative al passaggio delle quote di maggioranza della società.

Nel frattempo sono in fase di definizione anche le ultime pratiche relative all'iscrizione in Serie D, garantite dall'attuale governance, in attesa di conoscere finalmente i nuovi quadri tecnici e le prime mosse relative alla costruzione della Prima Squadra.

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi minuti.

Ore 18.15. Continuano ad arrivare i soci di minoranza del gruppo Cavaliere, l'obiettivo è quello di porre le prime firme entro la serata.

Ore 17.25. Arrivato al "Bacigalupo" anche Enrico Santucci, socio della General Sport

Ore 16.52. L'accordo tra le parti, come già ribadito ieri, è ormai definito. Resta da sbrigare la massiccia documentazione burocratica, che richiede inevitabilmente tempi piuttosto lunghi

Ore 16.28. È ricominciato l'incontro nella sala stampa dello stadio, nuovamente al Bacigalupo il dottor Patrassi

Ore 16.14. La squadra intanto è stata ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie D dal presidente Cavaliere, in attesa di mettere nero su bianco il passaggio societario al gruppo Patrassi

Ore 15.16. Nuovo appuntamento fissato intorno alle 16.00 sempre al "Bacigalupo", al momento nessuna comunicazione ufficiale. Possibile ci siano ancora alcuni aspetti da limare prima di porre le prime firme

Ore 15.00. È uscito il dottor Patrassi, che ha annunciato il ritorno allo stadio tra circa un'ora. Ancora in sede Cristiano Cavaliere.

Ore 14.34. Primi movimenti davanti al "Bacigalupo", a breve dovrebbero uscire gli esponenti dei due gruppi

Ore 13:50. Vicine le due ore di colloquio tra le parti, non filtra al momento nessuna indiscrezione.

Ore 12.57. Ancora all'interno degli uffici societari del Bacigalupo il presidente uscente Cristiano Cavaliere e il dottor Roberto Patrassi. C'è attesa per le prime firme che dovrebbero sancire il passaggio societario del Vecchio Delfino