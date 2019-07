Calciomercato, Bragno. Ecco i primi tre colpi bianconverdi, sono Pietrosanti, Paroldo e Massa

Week end ad alta intensità di mercato per il Bragno, pronto a presentare i primi colpi portati a segno dal ds Abbaldo.

Via libera per l'ingaggio di Alessio Pietrosanti, centrale dai piedi buoni, pronto a comporre con Eraldo Kuci una coppia ben variegata. Pietrosanti ha disputato 2 anni in Sere D, essendo titolare nell'Acqui guidato da Mario Benzi.

Semaforo verde anche per Andrea Paroldo, regista classe 1985, ex di Gavi, Acqui e Cassine.

Completa il comparto difensivo Marco Massa, classe 91, ex di Sestrese, Entella e Caperanese in Serie D e Arenzano in Eccellenza.