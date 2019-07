Calciomercato. Fabio Rignanese torna a casa, nella prossima stagione indosserà la maglia del Legino

Sono state oltre 20 le reti segnate da Fabio Rignanese nello scorso campionato di Prima Categoria piemontese.

Un rendimento di altissimo profilo, non passato inosservato dalle parti del "Ruffinengo", tanto che l'attaccante savonese vestirà la maglia verdeblu nella prossima stagione sportiva.

"Ho avuto offerte anche dall' Eccellenza - spiega Fabio - ma la conoscenza diretta con mister Girgenti e il direttore sportivo Mendicino mi ha convinto ad accettare la proposta del Legino. Spero di poter dare il mio contributo alla squadra, imparando tante cose da un ex grande attaccante come Girgenti e da un compagno come Michele Romeo".

