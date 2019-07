Calciomercato, Finale: un cognome e due acquisti, tesserati Giacomo e Pietro Cavallone

Il comunicato ufficiale:

Con grande soddisfazione per la buona riuscita dell’operazione, la ASD FBC Finale comunica di essersi assicurata per la stagione sportiva 2019/20 le prestazioni dei fratelli Pietro e Giacomo Cavallone.

Per il secondo, attaccante classe 2000, si tratta di un ritorno dopo appena un anno passato diviso tra Cairese ed Imperia, squadre alle quali era passato dopo aver esordito in Serie D con la maglia del Finale nella stagione 2017/18. Chi invece è alla prima esperienza in riviera è il fratello Pietro, esterno classe 1998, in arrivo dalla Cairese, società nella quale è giunto lo scorso anno dopo aver vestito le maglie di Albissola e Ligorna.

Ai fratelli Cavallone il Finale calcio augura un proficuo cammino insieme, nella speranza di raggiungere insieme gli obbiettivi prefissati.

