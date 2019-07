Si conclude il mercato in entrata della San Filippo Neri con un ultimo grande innesto a centrocampo.

Gli ingauni hanno infatti confermato l'ingaggio di Matteo Messina nel cuore della mediana giallorossa, garantendo così ai tecnici Sportelli e Pellegrino un altro inserimento utile per le ambizioni del club.

Non è infatti un segreto che la San Filippo voglia provare il salto in Prima Categoria e l'organico sembra avere davvero le carte in regola per centrare l'obiettivo.