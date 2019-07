Varazze in lutto per la scomparsa dell'ex giocatore della Sampdoria Giuseppe Recagno

Il mondo dello sport e la città di Varazze in lutto per la scomparsa di Giuseppe Recagno.

Recagno, 82 anni, ha giocato nelle giovanili del Varazze per poi passare alla Sampdoria e esordire nel 1956 in serie A, ha vestito la casacca blucerchiata fino al 1961 con 55 presenze e 14 gol. Successivamente dal 1961 al 1963 ha militato in serie B nel Brescia e dal 63 al 66 alla Pro Patria, dopo un'annata al Rapallo ha poi concluso la carriera nella sua Varazze nel 1966/1967 svolgendo il ruolo di calciatore-allenatore.