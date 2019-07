Rari Nantes Cairo Acqui: quattro medaglie per Carozzo ai campioneti regionali Esordienti A

enerdí 5, sabato 6 e domenica 7 luglio si sono disputati i campionati regionali di nuoto esordienti A presso la piscina Sciorba di Genova, appuntamento clou dell’anno che sancisce la fine della stagione agonistica. Ai blocchi di partenza tutti i migliori atleti liguri che hanno fatto vivere tre giorni di gare di ottimo livello. La RN CAIRO-ACQUI porta tutti i componenti degli esordienti A con il gruppo di Acqui formato da Filippo Carozzo (100, 200 do, 100 sl, 100 fa, 200 mx) Ludovica Carozzo (4x100 sl, 4x100 mx) e Tommaso Faudella (100 fa, 4x100 mix) e il gruppo di Cairo formato da Ilaria Carle (100 sl, 100 ra, 100 do, 4x100 sl, 4x100 mx), Giulia Ranavolo (100 sl, 100 do, 100 ra, 100 fa, 4x100 sl, 4x100 mx), Marta Marchiori (100 sl, 100 ra, 4x100 sl, 4x100 mx), Robert Jaba (100 sl, 100 do, 4x100 sl), Thomas Lovesio (100sl, 100 ra), Jacopo Pizzorno (100 fa, 100 ra, 4x100 mix, 4x100 sl), Tiziano Fallerini (100 sl, 100 do, 4x100 sl, 4x100 mx), Cristian Dall’Orto (100 do, 100 sl), Mattia Patuto (100 fa, 100 do, 4x100 mx, 4x100 sl). Ottimi risultati personali, sinonimo di una continua crescita, ma su tutti brilla Filippo Carozzo che disputa 5 bellissime finali. Il talento di Monastero Bormida, allenato da Mattia Coltella, prende un argento nei 100 do e tre bronzi nei 200 mx, 200 do e 100 fa, migliorando di gran lunga tutti i propri personali. Giunti al termine dell’anno agonistico, la RN CAIRO-ACQUI, nel giro di 2 anni ha quasi triplicato i propri tesserati e sta raggiungendo a piccoli passi, buoni risultati, che speriamo negli anni a venire siano sempre migliori.