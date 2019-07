Continua il fine settimana, decisamente pimpante, per il Bragno.

Il direttore sportivo Roberto Abbaldo ha infatti confermato il quarto ingaggio a disposizione di mister Robiglio: Luca Fenoglio.

Il terzino ha firmato per il club valbormidese, dopo aver vestito nella nostra regione le casacche di Savona, Vado, Cairese e Sanremese.

