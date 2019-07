Torneo di Pontelungo: partono gli ottavi di finale, stasera i primi due incontri a partire dalle 21:00

Si parte questa con gli ottavi di finale,da stasera, al Torneo di Pontelungo, non vi è piu margine di errore!

•ORE 21 Mt luxury rent car VS Ramasso piscine.

Luxury, classificata seconda nel girone da tutti definito piu competitivo, non si presenta come squadra dai grandi nomi. Condorelli ha dimostrato di poter fare la differenza ma il vero punto di forza è senza dubbio la solidità e l’organizzazione mostrata dal collettivo, soprattutto in fase difensiva con Muscio e Sabia autori di un ottimo torneo fino ad ora.