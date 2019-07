L'Italia guidata dall'allenatore savonese Alberto Angelini batte gli USA 18 a 7 e vince la medaglia d'oro

Dopo otto successi in altrettante partite, la Nazionale Italiana Universitaria, guidata dal tecnico savonese Alberto Angelini, ha battuto nettamente anche gli USA per 18 a 7 nella Finale delle Universiadi che si sono concluse oggi nella rinnovata piscina Scandone di Napoli. Una vittoria frutto di uno spirito di squadra e di una solidità impressionanti che ha visto gli Azzurri padroni della partita, sempre avanti nel punteggio fino al trionfo finale. Della Nazionale Universitaria facevano parte anche due giocatori della Rari Nantes Savona il centroboa Ettore Novara , autore oggi di una doppietta, ed il neo acquisto mancino Eduardo Campopiano, autore oggi di ben quattro reti. Per l'Italia degli sport acquatici è la 15^ medaglia d'oro conquistata in questa Universiade, un successo Azzurro che inorgoglisce anche la Rari Nantes Savona.