Volley: le prime foto della Nazionale femminile nel ritiro di Alassio

Sono arrivate alla spicciolata ieri, intorno a ora di pranzo, ad Alassio, presso l'hotel Toscana, struttura che le ospiterà sino al 26 luglio. Giusto il tempo di sistemarsi in camera e via, la prima seduta di allenamento, al palasport Ravizza. Sono 14 le atlete dell'Italvolley che prendono parte all'importante collegiale che riporta l'azzurro nella Città del Muretto. Non conta che sia domenica, oggi seduta doppia.

In vista dei tre test match con la Turchia, in programma tra mercoledì 24 e venerdì 26. Intanto è salita l'attesa tra gli appassionati ed aumentata la frequenza di acquisto dei biglietti per le due date ancora disponibili. Si viaggia verso il tutto esaurito anche per la prima sfida. Prevendita in corso on line (www.happyticket.it) e presso Casa del disco (Alassio, nel Budello), Olly Sport (Genova) e Il Podio Sport (Cuneo). Info:alassiocup@gmail.com.

Da sottolineare che nel centro cittadino locali e negozi hanno calorosamente accolto la nazionale esponendo locandine di benvenuto e addobbi vari.

Alassio dopo sei anni è tornata ad abbracciare l'Italvolley. Per le azzurre, entusiaste della location e dell'accoglienza, è un ritorno a casa...

Orari sedute allenamento al Palaravizza: domenica 14 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, lunedì 15 dalle 17 alle 19.30, martedì 16 dalle 17 alle 19.30, mercoledì 17 dalle 17 alle 19.30, giovedì 18 dalle 10 alle 13. Domenica 21 dalle 16.30 alle 19.30, lunedì 22 dalle 9.30 alle 12.30, martedì 23 dalle 17 alle 19.30, mercoledì 24 dalle 10.30 alle 12, giovedì 25 dalle 10.30 alle 13.30.

Gli allenamenti sono aperti al pubblico.

Venerdì 19 e sabato 20 sono previsti due giornate di riposo.