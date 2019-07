Calcio, Albenga. Il saluto di Stefano Caredda: "Grazie a tutti, questo club ora può tornare nelle categorie che merita"

Tra arrivi e partenze, chi saluta il Riva è Stefano Caredda , uno degli uomini simbolo dell'ultimo lustro bianconero: dall'arrivo come calciatore durante la gestione Tomatis , fino alla guida della Prima Squadra nel corso degli spareggi contro la Sammargheritese , il centrocampista sardo non ha fatto mancare il proprio apporto alla causa ingauna.

"Sono stati anni fantastici e ricchi di emozioni - ha esordito Stefano - segnati da un grande rapporto con la piazza. I ringraziamenti in questo caso sono davvero sentiti, a partire dal presidente Andrea Tomatis, fino a Filippo Licata, pronto ad ospitarmi nel primo periodo addirittura a casa sua. Un grazie doveroso va anche ai tifosi, per come mi hanno accolto e per il loro supporto, e anche alla nuova società. L'Albenga ora è in mano a persone serie e rivolgo a tutta la città il mio più grande in bocca al lupo, affinchè la squadra possa riconquistare le categorie che merita".