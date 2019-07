La Cairese suona un altro colpo, dopo l'arrivo in panchina di mister Maisano.

Per l'attacco gialloblu sarà a disposizione Alessio Auteri nelle ultime stagioni al Pietra Ligure, all'Alassio e alla Loanesi.

Una nuova pagina per la punta classe 1997, dopo le 29 reti messe a segno negli ultimi tre anni.

Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle ultime news del mercato dilettantistico ponentino? CLICCA QUI per scoprire come