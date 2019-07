Tornei Estivi. I Los Galacticos bissano il successo dello scorso anno alla 3° Savona Cup

E’ terminata nel migliore dei modi la terza edizione della Savona Cup, trofeo dedicato a Lelio Speranza, storico Presedente del CONI di Savona, scomparso nel 2017. La manifestazione capitanata da Gabriele Siri, responsabile provinciale calcio amatoriale Libertas, insieme ai fidati amici Giacomo Conterno, Niccolò Enrile e Federico Lanero, ha visto contendersi la vittoria finale ben 16 squadre. Ad alzare il trofeo al cielo sono stati i Los Galacticos di capitan Colombo, che hanno di fatto bissato il successo dell’anno scorso. A cedere in finale sono stati gli Shanti’s Barber guidati da Frumento per 3 a 2. Sul gradino più basso del podio sono saliti I Talla Boys, bravi a superare per 2 a 1 i giovani delle Vecchie Glorie.

La cerimonia finale, presentata dal Dott. Felicino Vaniglia, ha visto partecipare un folto pubblico nonostante il meteo avverso, dimostrando una volta di più quanto il torneo sia stato apprezzato dai savonesi. A premiare le squadre sono stati il Cav. Roberto Pizzorno, delegato provinciale CONI e presidente regionale Libertas, insieme a Carlo Colla, vice presidente Libertas.

Come già detto sono stati tantissimi i giocatori premiati, tutti con gadget forniti dai numerosi sponsor del torneo:

MIGLIOR GIOCATORE: Luca Doffo (Los Galacticos) premiato con Calze SOXPRO e Zaino Jako

MVP FINALE: Luca Cerone (Shanti's Barber) premiato con Calze SOXPRO e Sacca Jako

CAPOCANNONIERE: Alessio Salis (Los Galacticos) premiato con Pallone Jako e Sacca Jako

MIGLIOR PORTIERE: Francesco Tallarico (I Talla Boys) premiato con Guanti Jako e Sacca Jako

MIGLIOR DIFENSORE: Francesco Berruti (Vecchie Glorie) premiato con Parastinchi Rovere Compositi

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Franco Vejseli (Shanti's Barber) premiato con Parastinchi Rovere Compositi

MIGLIOR ATTACCANTE: Daniel Ormenisan (I Talla Boys) premiato con Parastinchi Rovere Compositi

MIGLIOR UNDER 21: Alessandro Damonte (Vecchia Savona 1880) premiato con Parastinchi Jako e Sacca Jako

PREMIO FEDELTÀ: Albert Nikoci (i Talla Boys) premiato con T-Shirt Jako

GIOCATORE PIU’ GIOVANE: Zani Mezini (Ditta RE.CO.RI.) premiato con Parastinchi Jako e Sacca Jako

GIOCATORE PIU’ ANZIANO: Naazon Enrique Barzola Moreno (EBM Sport) Zaino Jako e T-Shirt Jako

PANCHINA D’ORO: Gianluca Molinaro (Savona Gomme) premiato con Zaino Jako e T-Shirt Jako

MIGLIOR ESULTANZA: Simone Serra (Sushi House FC) premiato con T-Shirt Jako