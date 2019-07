Calcio, Loanesi: via libera per l'iscrizione, i rossoblu giocheranno a Pietra ligure

E' arrivata alla fine la notizia tanto attesa per i tifosi della Loanesi: la squadra rossoblu sarà iscritta al prossimo campionato di Promozione.

Per farlo, il club del presidente Ugo Piave, ha dovuto come da prassi indicare il campo in cui i rossoblu giocheranno le proprie gare interne e, con la querelle del bando dell'Ellena ancora in alto mare, il sodalizio loanese ha dovuto optare per il "De Vincenzi" di Pietra Ligure.

Per quanto concerne proprio il bando dovrebbe essere pubblicato in settimana il nuovo modello, dopo l'annullamento delle scorse settimane avvenuto per presunte contiguità tra i soggetti interessati.

Tra le manifestazioni di interesse era infatti arrivata anche quella del Loano Calcio, presieduto d Brian Piave, figlio di Ugo, pronto ad essere iscritto al campionato di Seconda Categoria.