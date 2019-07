Calcio, Torneo di Pontelungo. si riparte dopo il maltempo, ecco gli appuntamenti di stasera

Jila: squadra che ha impressionato nel girone, ben guidata da un mister esperto che ha alle spalle varie partecipazioni nel torneo, sempre con ottimi risultati. Bomber Lupo è piu di una garanzia cosi come sembrano essere preziose le geometrie di Di Vara che, proprio come il vino, migliora invecchiando.

Barberzizzati: squadra completa, in tutti i reparti. Castellari, Calandrino, Monte e Carparelli non hanno bisogno di presentazioni, cosi come Bonforte apparso in ottima forma. Nei gironi ha avuto qualche distrazione di troppo ma, la sensazione, è quella di esser di fronte al classico motore diesel, destinato a crescere di volta in volta.