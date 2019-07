Un colpo in difesa e uno in attacco per il Dego, pronto a confermare due innesti di qualità per mister Mirco Bagnasco: se in difesa era stato ormai ventilato l'arrivo di Riccardo Saino, i biancoblu valbormidesi si sono riservati per l'attacco uno dei centravanti più prolifici di tutto il comprensorio: Paolo Mozzone.

Dopo le ultime annate passate all'Aurora e 235 gol in carriera la punta ha infatti deciso di accettare il progetto del Dego per la prossima stagione sportiva.