Il grande abbraccio di Alassio all'Italvolley femminile: sorrisi ed entusiasmo per il vernissage nel cuore della Città del Muretto (FOTO e VIDEO)

Una conferenza stampa, in una location tanto inedita quanto coinvolgente come il Caffè Pasticceria Balzola, per presentare un evento sportivo di portata internazionale che trasformerà la città di Alassio nella casa della nazionale italiana femminile di volley: il raduno delle azzurre (con ben tre test match contro la Turchia) in vista del torneo preolimpico di Catania e dei campionati europei del prossimo agosto.