Calcio, Torneo di Pontelungo: avanzano Jilia e Barberzizzati, stasera altri due incontri

Dopo lo spettacolo offerto ieri sera con le vittorie di Jilia ai rigori su Hamburguesa Loca (10-9) e di Barberzizzati su Ottica Space (6-2) il Torneo di Pontelungo è pronto stasera per altre due sfide ad alta tensione con in palio l’accesso alle migliori 8 posizioni del torneo!!

21.00 Macelleria Scola / Pasticceria Bertola - Mauri’s Pub

22.00 Edilneri - Bar H /Da Sancio

Conosciamole meglio:

Macelleria Scola/ Pasticceria Bertola: composta da giovani talenti ingauni rappresenta il futuro del nostro comprensorio calcistico. Piazzati terzi nel girone, hanno mostrato corsa e coesione e, soprattutto, si è capito il perche alcuni di loro vantino gia presenze in Eccellenza. Tutto questo è diretto in maniera egregia da quell’Alessandro Giunta che, sedutosi sulla loro panchina, gli ha donato ordine e senso tattico. Squadra da tenere d’occhio.

Mauris Pub: squadra composta da "vecchi marpioni" del calcio e giocatori di categoria. Se Setti e Cutuli non hanno bisogno di presentazioni, gente come La Rocca e Buonocore, nonostante abbiano lasciato da tempo il calcio giocato, sembrano non tramontare mai!

Bar H - Da Sancio. Partiti in sordina hanno subito messo le cose in chiaro nei gironi. La miglior terza in assoluto è una squadra davvero difficile da affrontare. Monteleone e Ristagno sulle corsie garantiscono corsa, qualità e quantità. Valentino è un combattente e Ferrante s’e spesso travestito da diga invalicabile. La sagacia di Loris Giunta in panchina fa il resto.

Squadra arcigna che non molla mai, ed è bello vedere come un gruppo di amici e senza grandi nomi, grazie a mentalità e grinta, possa comunque risultare competitivo!

Edilneri: classificatasi quarta in un girone tutt’altro che impossibile, è squadra che non ha ancor convinto fino in fondo. Le vittorie sono state sempre sofferte, a causa di una scarsa vena realizzativa e, solo un top player come Prudente, garantisce quella solidità difensiva che li ha tenuti a galla. Benino Pollio e Mendicino (stasera infortunato) poi, per il resto, ad oggi poco altro da segnalare. Riusciranno a invertire il trend?

La sensazione è che dipenda tutto da un solo giocatore, e che sia una squadra Prudente dipendente.

Anche stasera si prospettano due interessantissime battaglie, due squadre abbandoneranno il torneo ed altre due proseguiranno il loro cammino, non resta che presenziare al campo di Pontelungo per scoprire i verdetti.