Calciomercato, Baia Alassio: è tempo di giovani conferme, restano al Ferrando Gerundo, Gagliolo e Naso

Un arrivo è in vista per la Baia Alassio, ma per i gialloneri è soprattutto tempo di giovani e importanti conferme a poche settimane dal ritorno in campo per la preparazione estiva.

Ecco il punto del ds Panuccio:

"A giorni con ogni probabilità dovrei chiudere per l'innesto di un giovane con esperienza di categoria, ma nel frattempo annunciamo la conferma di Lorenzo Gerundo, Simone Gagliolo e Simone Naso, tutti ottimi prospetti leva 2002 che vanno ad aggiungersi agli altri under già confermati prima d'ora. Il tutto va a testimoniare come la volontà sia quella di avere l'ambizione di un campionato di vertice, che possa coniugare l'esperienza della rosa già confermata, dei nuovi acquisti e la gioventù di questi prospetti e di altri 2001 e 2002. Per questi ultimi nutriamo la volontà di promuovere il loro percorso di crescita, dando loro spazio anche in Prima Squadra".