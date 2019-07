Trasferta torinese per la Danza della Fenice: buona prova al PalaRuffini di Torino

Si è conclusa domenica la più prestigiosa coppa internazionale di ginnastica acrobatica organizzata in Italia, presso il palazzetto dello sport PalaRuffini di Torino. Questa gara, organizzata dal Grugliasco è già giunta al settimo anno consecutivo.

Quest'anno hanno partecipato 26 club, tra le migliori squadre rappresentative di tutto il mondo, che, tra combinazioni di duo e trio femminile, maschile o coppia mista e quartetti maschili, ha visto sfidarsi quasi 120 combinazioni. In quattro giorni di spettacolo ed emozione, le squadre che si sono affrontate nelle tre categorie distinte in base alla difficoltà ed età dei partecipanti (Youth, Age groupe 1 e Age groupe 2), disputavano una qualificazione preliminare e la finale nella giornata di domenica 14 luglio.

Le ragazze della Danza della Fenice di Loano, insieme ad altre due assiciazioni sportive ingaune, in rappresentanza della regione Liguria, hanno partecipato con una sola combinazione di duo femminile con Alice Pastore e Matilde Gallan che, pur non essendosi qualificate per pochi centesimi alla finale, hanno eseguito il loro balletto in maniera impeccabile. L'allenatrice Annamaria Tricomi, insieme con Nirmala Tricomi e il presidente dell'associazione Santina Tricomi si dicono soddisfatte di questo esordio in un campionato cosi importante e competitivo. E danno appuntamento all'anno prossimo per emozionare il numeroso pubblico presente al PalaRuffini di Torino per l'ottava edizione.